İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, arıza yapan kamyonetinin yanında bekleyen 27 yaşındaki Ece Simay Saatçi'ye, arkadan gelen taksi ile otomobil çarptı. Ağır yaralanan Saatçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mordoğan ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten Ece Simay Saatçi'nin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.



Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre kaza, dün saat 13.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde Altınyol üzerinde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne seyir halinde olan ve Mordoğan ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten Ece Simay Saatçi'nin idaresindeki kamyonet arıza yaptı. Saatçi, trafik yoğunluğu nedeniyle arıza yapan aracını yol kenarına çekemedi. Bu sırada aynı yönde seyreden 47 yaşındaki Yusuf Ç. yönetimindeki taksi ile önündeki otomobili sollamak isterken, önce en sol şeritte kalan kamyonete, daha sonra da yanında bulunan Ekrem Haldun Ö. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, Saatçi'ye çarptıktan sonra orta refüjde durabildi. Kazada Saatçi ve Yusuf Ç. yaralandı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ece Simay Saatçi yaşamını yitirdi. Yusuf Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ekrem Haldun Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



BABASI ÖLÜNCE İŞİN BAŞINA GEÇTİ

27 yaşındaki Ece Simay Saatçi'nin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, genç kadının, babası Tuncay Saatçi'nin ölümümünden sonra Mordoğan'daki akaryakıt istasyonunun başına geçtiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.