Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 8'i ağır 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan fındık toplamak için Ordu'ya gelen Mehmet Ziyan Çinik yönetimindeki minibüs, Ulubey ilçesi Sayacabaşı Mahallesi mevkisinde yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine ekipler, 17 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ulubey ve Ordu Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Ulubey Kaymakamı Ahmet Turan Erdem de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın minibüsün freninin tutmaması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Şu anda 17 yaralımız var. Bunlardan 8'inin durumu ağır. Yaralıların tamamının hastanelere sevki yapıldı. Tedavileri devam ediyor." dedi.