Bodrum'da tatil yapan Alman Bild'in eski genel yayın yönetmeni Kai Diekmann ailesiyle tatilini tamamlayarak bugün ülkesine döndü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye karşı yayınladığı seyahat uyarısı ve Alman medyasının Türkiye karşıtı haberlerine karşın Bodrum'da tatili seçen ünlü Bild gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Kai Diekmann bugün Türkiye tatilini tamamladı. Eşi ve çocukları ile Türk Hava Yolları'nın TK2511 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 15:10'da Bodrum'dan İstanbul'a gelen Diekmann, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin Bodrum tatiliyle ilgili sorularını cevaplandırdı. Diekmann THY uçağı ile saat 17:20'de Berlin'e uçtu. Diekmann, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tatilini Bodrum'da geçirdiğini duyurmuştu. Bild son dönemde iki ülke arasında yaşanan krizlerde Türkiye karşıtı haberleriyle dikkat çekiyor