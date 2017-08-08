Alınan bilgiye göre, Kars'tan Zonguldak'a çalışmaya gelen Fırat Altın (17), yakınlarıyla birlikte Uzunkum mevkisindeki plajda denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Altın'ı fark eden Şahin Ölmez (17), kuzeni Altın'ı kurtarmak için suya girdi. Altın, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya ulaştırıldı ancak bu sırada Ölmez, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri ile özel dalgıçlar söz konusu bölgeye gelerek genci arama çalışması başlattı. Bu arada genci arama çalışmalarının yapıldığı sırada bazı vatandaşların dalgalara rağmen denize girdiği görüldü. Akıntının çok olması nedeniyle dalgıç ekipleri, arama çalışmalarına ara verdi. Gencin akrabası Fuat Bekiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'tan Zonguldak'a inşaatlarda çalışmaya geldiklerini vurgulayarak, "Bir yeğenim denizdeydi seslerini duyunca diğer yeğenim kurtarmak için yanına gitmeye çalıştı. Ama bu sırada vatandaşlar yeğenim Fırat Altın'ı kurtarırken, diğer yeğenim Şahin Ölmez bir akıntıya kapılarak gözden kayboldu." diye konuştu.

Kurtarılan Fırat Altın ise denizde yüzdüğü sırada kendisini dalganın götürdüğünü belirterek, "Kuzenim beni kurtarmaya çalıştı ancak o akıntıya kapıldı." ifadesini kullandı.