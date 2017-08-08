Tercih sonuçları için bekleyişte olan üniversite adaylarının bekleyişi bugün itibariyle sona erdi. ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarını (yerleştirme sonuçları) açıkladı. Peki üniversite tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LYS tercih (yerleştirme) sonuçları hakkında detaylar...

LYS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS ve LYS'nin ardından sonuçlar açıklanmış ve adaylar kazandıkları puana göre uygun olan üniversite programlarına tercih işlemlerini yapmıştı.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Liseyi bitirip üniversite eğitimine geçiş yapan adayların katılım sağladığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), geçtiğimiz aylarda yapılmış ve sonuçlar adaylara açıklanmıştı. Sonuçlarını öğrenen milyonlarca üniversite adayı, tercih işlemlerinin başlamasıyla puanının yettiği üniversite bölümlerine tercihlerini yapmıştı. Tercih işlemlerinin ardından hangi üniversiteyi kazandığını merak eden adayların bekleyişi sona erdi.

ÖSYM, internet sitesi üzerinden üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti. Adaylar hangi üniversite bölümünde eğitim görmeye hak kazandığını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek öğrenebilecek. Böylece yazılan 24 tercih arasından bir bölümü kazanan üniversite adayları, kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından üniversite adayları kazandıkları üniversite bölümüne kayıt yaptıracaklar. Adaylar, kayıt işlemlerini 14 Ağustos 2017'den 18 Ağustos 2017 tarihine kadar üniversite kayıt işlemlerini yapacaklar.

Aynı zamanda elektronik ortamdan yapılan kayıtlar da 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve 16 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr i nternet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil) , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.







üniversite tercih sonuçları

lys tercih sonuçları

Üniversite yerleştirme sonuçları

lys yerleştirme sonuçları