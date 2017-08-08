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Bursa'nın Karacabey'de bir yarış tayı 240 bin liraya satıldı

Bursa'nın Karacabey'de yarış tayları ev fiyatına satıldı

Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa Karacabey'de harada açık arttırma ile satıldı

08 Ağustos 2017 Salı, 22:24:34 Güncelleme: 22:28:03 AA

Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı.

Toplam 74 taydan 65'inin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 355 bin lira gelir elde etti.

Müzayedede Şenhan isimli tay Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 240 bin liraya satın alındı. Çaltepe isimli tayın 210 bin liraya Mücahit Yıldızhan'a satıldığı açık artırmada "Haralı" isimli tay ise 200 bin liraya Tuncay Ergül tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay ise 10 bin liraya satıldı.

8 tayın alıcı bulmadığı açık artırmada 1 tayın ise satışından vazgeçildi.

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