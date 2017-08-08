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İstanbul Beşiktaş'ta tarihi binanın duvarı 4 kişinin üzerine düştü

İstanbul Beşiktaş'ta tarihi binanın duvarı restorandaki 4 kişinin üzerine düştü

İstanbul Beşiktaş'ta restorasyon çalışması süren tarihi binanın duvarının bir bölümünün yan taraftaki restoranın bahçesine çökmesi sonucu 4 kişi hafif yaralandı

08 Ağustos 2017 Salı, 23:21:14 Güncelleme: 23:39:55

Alınan bilgiye göre, Ihlamurdere Caddesi üzerinde bulunan ve restorasyon çalışması süren tarihi bir binanın arka duvarı kısmen çöktü.



Binadan kopan beton parçaları, yan taraftaki restoranın bahçesine düştü. Olayda, restoranda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişiden ikisi ambulansta tedavi edilirken, diğer iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı sırada binada herhangi bir çalışmanın olmadığı bildirildi.

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