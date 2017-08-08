Alınan bilgiye göre, Ihlamurdere Caddesi üzerinde bulunan ve restorasyon çalışması süren tarihi bir binanın arka duvarı kısmen çöktü.







Binadan kopan beton parçaları, yan taraftaki restoranın bahçesine düştü. Olayda, restoranda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.





Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişiden ikisi ambulansta tedavi edilirken, diğer iki yaralı hastaneye kaldırıldı.





Olayın yaşandığı sırada binada herhangi bir çalışmanın olmadığı bildirildi.