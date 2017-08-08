Ünlü jokey Ediz Arslan denizde kayboldu

102 birinciliği bulunan Bursalı jokey Ediz Arslan, serinlemek için girdiği denizden çıkmayınca arama çalışmaları başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; olay Mudanya ilçesi Ketendere mevkiinde meydana geldi. TJK tarafından organize edilen 102 yarışta birinciliği bulunan Bursa bölgesinin ünlü jokeyi Ediz Arslan (26), kendisi gibi jokey olan arkadaşları Sercan T., Selim İ.,ve Onur A. ile birlikte Ketendere sahilinde serinlemek için denize girdi.

Arkadaşlarının dalış yaptığı sırada gözden kaybolan Ediz Arslan bir daha yukarıya çıkmadı. Arslan'ı arayan arkadaşları bulamayınca bir süre sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede arama başlattı.

Havanın kararmasıyla birlikte arama faaliyetlerine ara verilirken haberi alan Ediz Arslan'ın yakınları olay yerine akın etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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