İHA'nın haberine göre, G.S. (32) isimli şahıs tarafından 2 gün önce bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan videoda, elinde av tüfeği ve palalar bulunan 3 şahsın Kuyubaşı Mahallesi'ne otomobille girdiği ve otomobilden inen şahıslar G.S., V.N. (27) ve E.S.'nin (21), sokaklarda küfürler ederek gezmeye başladığı görüldü. "Bonzaiye savaş açtık, bundan sonra Eskişehir'in hiçbir mahallesinde bonzai sattırmayacağız. Gençler yok oluyor. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz" gibi cümleler kurarak adreslerin kapılarını zorlayan ve aralıklarla havaya ateş açan şahıslar, etraftakilerin korkulu bakışları altında gezintilerini sürdürdü.



Videoyu incelemeye alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan G.S.'nin 2 yaralama suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkarken, 3 şahsın yapılan GBT sorgularında yaralama, hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi. G.S. cezaevine teslim edilirken, diğer 2 şahıs hakkında "Genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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