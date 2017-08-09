KUŞADASI’ndan 4 gün önce eşi ve çocuğuyla yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmek isterken boğularak hayatını kaybeden Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül’ün (59) görev yaptığı dönemde yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık usulsüz ve belgesiz harcama belirlendi. Bingül’ün eşi Safahat Bingül’e “eşinin zimmetine geçirdiği” paraların nerede olduğunun sorulduğu da öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre paralardan haberi olmadığını söyleyen Bingül “Suça yardım ve yataklık” suçlamasıyla tutuklandı. Çiftin ölümden kurtulan kızı ise Mardin’den gelen teyzesine teslim edildi. Yapılan aramalarda Bingül’ün kaçmaya çalıştığı botta ve çantasında yüklü miktarda para bulunamadı. Kaçışı organize ettiği iddiasıyla aranan Mehmet isimli kişide çanta bulunduğu öne sürülürken bunun içindeki paranın ise 70-80 bin lirayı geçmeyeceği değerlendiriliyor. Kayıp olan 1 milyon lirayı aşkın paranın bulunması için soruşturma sürüyor.