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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklar için alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çikolata alıp oyuncak dağıttı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:06:34 Güncelleme: 09:15:01 AA

Trabzon'daki temaslarının ardından Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rize'de Vali Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Erdoğan, ilçe merkezinde makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra bir markete giren Erdoğan, aldığı çikolataları çocuklara dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    cebimizden aldıkları ile çocuklara dağıtsın ama lütfen gereksiz harcamalar yapmasın..
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