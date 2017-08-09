Üsküdar'da cinnet getiren baba, bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.
İHA'nın haberine göre polis kaçan babayı yakalamak için çalışma başlattı.
- istanbul
- Üsküdar
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YORUMLAR 4
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Misafir 8 dakika öncehicmi gözünün önüne gelmiyor çocukların anıların o çocuklarının gözünün önünde oynaması yada bir gülüşü sen kendi çocuğunun azraili olmuşsun bu saatten sonra kaçsan ne insan im desen ne bir hiçsin00
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Misafir 10 dakika öncegetiren değil geçiren00
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Misafir 10 dakika öncekendini niye öldürmez,karıyı ezer, cocuğu döver, öldürür,yaşasın !!! erkek krallığı00