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Üsküdar'da cinnet getiren baba 2 çocuğunu öldürüp kayıplara karıştı

Polis kaçan babayı yakalamak için çalışma başlattı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:16:16 Güncelleme: 09:26:35 İHA

Üsküdar'da cinnet getiren baba, bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre polis kaçan babayı yakalamak için çalışma başlattı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 8 dakika önce
    hicmi gözünün önüne gelmiyor çocukların anıların o çocuklarının gözünün önünde oynaması yada bir gülüşü sen kendi çocuğunun azraili olmuşsun bu saatten sonra kaçsan ne insan im desen ne bir hiçsin
  • Misafir 10 dakika önce
    getiren değil geçiren
  • Misafir 10 dakika önce
    kendini niye öldürmez,karıyı ezer, cocuğu döver, öldürür,yaşasın !!! erkek krallığı
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