ÖSYM tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar kazandıkları üniversiteleri öğrendi. Üniversite eğitimleri boyunca KYK'dan burs veya kredi almak isteyen öğrenciler merakla "KYK burs başvurusu ne zaman?" ve "KYK burs/kredi başvurusu nasıl yapılır?" sorularını soruyor. İşte detaylar...

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine üniversite eğitimleri boyunca verilen burs/kredi için başvurular bekleniyor. ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarının açıklamasının ardından öğrencilerin merak ettiği konulardan olan KYK başvuruları, Ağustos ayında alınmaya başlanacak.

KYK'nın burs veya kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK burs/kredi başvuruları başladığında internet üzerinden başvurularını yapacak ve ardından sonuçlar için bekleyişe geçecek.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK tarafından verilen burs veya krediden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, ilk olarak KYK'nın resmi internet sitesi olan "yurtkur.gsb.gov.tr" adresine giriş yapacak.

Ardından "Online İşlemler" sekmesine tıklayarak "Kredi Burs İşlemleri" başlığı altındaki "BAŞVURU / SONUÇ" butonundan başvuru formuna ulaşacak.

Başvuru formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduran öğrenciler, başvuru bilgilerinin doğru olduğunu teyit ettikten sonra formu KYK'ya gönderecek ve sonuçlar için bekleyişe geçecek.

KYK bursu veya kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerinin belirlenmesi için bir süreç başlayacak. Yetkililer başvuruları e-Devlet üzerinden inceleyecek ve burs/kredi almaya hak kazanan adaylar belirlenecek.

KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de öğrenciler KYK'nın internet sitesi üzerinden burs/kredi kazanıp kazanmadığını sorgulayabilecekler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar, vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler, (öncelikli olarak)

Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS VE KREDİSİNDE ÖNCELİKLİ OLANLAR

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

“Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler

öncelikli olarak burs almaktadırlar.

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