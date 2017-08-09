Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada olay tarihinde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusuna devam edilecek.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan Harmancık darbecilerin, "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında bulunuyor ve sözde atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olacağı belirtiliyordu.

akıncı üssü

ÖMER FARUK HARMANCIK

15 temmuz