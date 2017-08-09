ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından özellikle yaşadığı şehrin dışında üniversite kazanan öğrenciler, merakla " KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" diye sormaya başladı. Üniversite eğitimi boyunca KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruları bekliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2017 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açıklanan üniversite tercih sonuçlarının ardından özellikle yaşadığı şehrin dışında bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler, üniversite eğitimi boyunca KYK yurtlarında kalmak için başvuruları bekliyor.

KYK tarafından geçtiğimiz günlerde yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı bildirilmişti. ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla birlikte KYK yurt başvurularının Ağustos ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, yurt başvuruları alınmaya başladığında KYK'nın resmi internet sitesi olan "yurtkur.gsb.gov.tr" adresinden başvurularını yapabilecekler.

Öğrenciler, KYK'nın internet sitesinde yer alan "Online İşlemler" sekmesi üzerinden KYK yurt başvurusunun yapıldığı sayfaya erişebilecekler.

Ardından "Yurt İşlemleri" başlığı altında yer alan "Başvuru / Sonuç" butonu kullanılarak KYK yurt başvuru formu görüntülenebilecek. Böylece öğrenciler, karşılarına çıkan formda kendilerinden istenen bilgileri girerek KYK yurt başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

KYK yurt başvuru formu doldurulurken istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Bu nedenle öğrenciler, KYK yurt başvuru formunu onaylamadan önce mutlaka bilgileri kontrol etmelidir.

KYK yurt başvuruları tamamlandıktan sonra değerlendirme aşaması başlayacak ve KYK yetkilileri tarafından yapılan başvurular incelenecek.

KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandığında KYK'nın internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekler.

KYK yurt başvuruları

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