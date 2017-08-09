Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıda başta yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları ele alınacak.

FETÖ ile mücadelede gelinen nokta ve bundan sonra atılacak adımların yanı sıra, terör örgütü PKK ile mücadelede yapılan operasyonlarda alınan sonuçlar değerlendirilecek ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik alınacak önlemler ve atılacak adımların da masaya yatırılması öngörülüyor. Ayrıca sınır güvenliğine ilişkin istihbarat raporları da Başbakan Yıldırım ile paylaşılacak.

BİR İLK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılan bir toplantıya katılıyor.