Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 9 Ağustos 2017 Çarşamba günlüğü...

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KAYSERİ'DE 26 KİŞİ "BYLOCK"TAN GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, çeşitli meslek gruplarından 30 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Z.K'nin, örgütün "bölge imamı" iddiasıyla tutuklu bulunan Yahya K'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYONDA 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖnün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa'da 1 Ağustosta 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonun devamında 8 kişiyi daha yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 21'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 22 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

1 Ağustos'ta 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)