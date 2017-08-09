Bitlis'te tren vagon kapağı askerlerin üstüne düştü! 5 asker yaralı

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Olay, saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi. Trenden askeri malzeme indiren askerlerin üzerine bir anda vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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