ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bitlis
GÜNDEM

Bitlis'te tren vagon kapağı askerlerin üstüne düştü! 5 asker yaralı

Trenden askeri malzeme indiren askerlerin üzerine bir anda vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:40:12 Güncelleme: 12:08:04 DHA

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Olay, saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi. Trenden askeri malzeme indiren askerlerin üzerine bir anda vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER