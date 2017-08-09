Mersin Taşucu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan Taşucu Seka Limanı'na gelen Lübnan bayraklı ‘Med Star' isimli gemiden denize bazı bidonların atıldığı bilgisini aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, liman sahası girişinde denize atılan 25 litrelik 8 bidon hücum botlar tarafından muhafaza altına alındı. Denizden çıkarılan bidonlar narkotik dedektör köpekleri tarafından ilk incelemeye alındı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine bidonlar açıldı. Bidonlardan 4 milyon 500 bin lira değerinde 214 kilo 378 gram esrar ile piyasa değeri 280 bin TL olan 11 bin adet captagon hap ele çıktı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4'ü gemi personeli 10 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.