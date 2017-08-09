Sivas'ta jandarma ve polis ekipleri, 'Türkiye'de güvenli trafik denetimi-4' kapsamında kentin girişlerinde trafik uygulaması yaptı. Uygulamada durdurulmadığı halde kendi isteğiyle kontrole giren Bekir Poyraz'a kemer takmadığı için cezai işlem uygulandı.



DHA'nın haberine göre, 'Türkiye'de güvenli trafik denetimi-4' uygulaması kapsamında, kentin girişlerinde ve birçok ilçede ortak trafik denetimi yapıldı. Ülke genelinde yapılan 'uygulama kapsamında, sürücü ve araçlar kontrol edildi. Ankara yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yapılan uygulamada durdurulan araçlarda, emniyet kemeri, sürücü belgeleri, araç tescil belgeleri ile araç plakalarının mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu denetlendi. Ticari araçların ise takoğrafları incelenerek, sürücülerinin SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulamada durdurulan sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.



'CEZAYI HAK ETTİM'



Uygulama sırasında ekipler tarafından durdurulmadığı halde kendi isteğiyle uygulama noktasına giren sürücü Bekir Poyraz polis ekipleri tarafından GBT, sürücü belgesi ve aracı incelendi. Seyir halinde emniyet kemeri takmak yerine koltuğun arkasından klipse geçirdiği tespit edilen sürücü Poyraz'a bu nedenle 95 lira para cezası uygulandı. Sürücü Poyraz yapılan uygulamanın doğru olduğunu belirterek, "Polis ekipleri doğru bir uygulama yapıyor. Biz sürücüler yanlış yapıyoruz. Sorumsuzluğum nedeniyle hak ettiğimiz için cezayı yazdılar. Bundan sonra kemer konusunda dikkatli olacağım. Cezayı hak ettim. Şimdi kemerimi takacağım" dedi.

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