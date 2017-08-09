Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman dergisine verdiği mülakatı eleştirerek, " Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ şu açıklamalarda bulundu:

"(Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakat) Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur, bomba atmıştır. Röportajı okuduğunuz zaman Focus dergisi yetkilisinin sorduğu soruların, Almanya'nın Türkiye'ye dönük eleştirileri konusunda Almanya'nın beklediği cevapları almak için sorulmuş sorular olduğunu çok net görüyorsunuz ama ne gariptir ki bu sorulara Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin anamuhalefet partisi gibi değil de Almanya'nın arzu ettiği cevapları, onların arzu ettiğinden de daha iyi şekilde vermiş ve Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır."