Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, savcılığın mütalaasını hazırlaması için ekim ayına ertelendi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'ncü duruşmasına tutuklu sanık Atalay Filiz, avukat Merve Uçanok, Fatma öğretmenin yakınları ile avukatı katıldı.

Adli tatil nedeniyle duruşmaya geçici olarak çıkan cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre istedi. Savcı, Atalay Filiz'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Atalay Filiz'in tutukluluk halinin devamına, mütalaanın hazırlanmasını için dava dosyasının cumhuriyet savcılığına gönderilmesine, bu nedenle duruşması 5 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.



CEZAİ EHLİYETİ TAM

Filiz hakkında, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan "akıl hastalığı yok, cezai sorumluluğu tam" raporu dava dosyasına gönderilmişti. 6 uzman tarafından hazırlanan raporda, Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği esnasında herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığı olmadığı belirtilmişti.