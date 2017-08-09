Adana'da psikolojik sorunları olduğu için sulama kanalına atlayarak yaşamına son vermek isteyen kadın vatandaşların ip sarkıtmasıyla kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, olay Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Z. A. (56) sulama kanalındaki köprüye gelerek kanala atlayarak ölmek istedi. Ancak atladıktan sonra pişman olup "Beni kurtarın" diye bağıran kadına vatandaşlar hemen ip sarkıtarak tutmasına sağladı. Daha sonra kadın beton bölüme çekildi.

"ÇOCUĞUM DUYARSA ÖLÜR"

Bu arada, vatandaşlar polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kadını mahsur kaldığı yerden çıkarttı. Kadın bu sırada "Çocuğum duyarsa ölür" diye feryat edip, "Yapmayın, çocuğum duyarsa mahvolur" diye ağladı. Ağlayarak ambulansa taşınan A., Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının polise de "Canım istedi o yüzden atladım" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.