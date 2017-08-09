Milas ilçesinde bir otelde kalan 65 turistin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum ilçesindeki hastanelere başvurduğu öğrenildi.



Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuruların olduğunu bildirdi. Gıda zehirlenmesinden şüphelenen kişilere ilk müdahalenin 112 Acil Servis ekiplerince otelde yapıldığını ifade eden Tekin, "Hastanelere bireysel olarak başvurular da yapılmış. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine de bilgi verildi. Araştırmalar devam ediyor." dedi.

"HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN KİMSE YOK"



Şu anda hastanede yatan ve durumu ciddi olan kimsenin olmadığını belirten Tekin, şu bilgileri verdi:



"45 kamu hastanemize, 20 civarında da özel hastanelere kaldırılmış hastamız var. Toplam sayı 65 kişi. Gerekli tedavileri yapıldı, herhangi bir hayati tehlikesi bulunan kimse yok. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri gerekli araştırmaları yapıyor. Otelden su ve diğer numuneler alınacak."