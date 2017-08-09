CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine değinerek, "AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında sayın Genel Başkanımızı tehdit ediyor. En başından beri milletin ve siyaset kurumunun tehdit edildiği bir süreç yaşıyoruz. Bu tehditlere pabuç bırakmayacağız. Bu tehditlerin hiç birisi ne bizi ne sayın Genel Başkanımızı korkutmaya, yıldırmaya, geri adım atmaya yetmeyecektir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının gündemini değerlendirdi.

"TÜRKİYE İSTİHBARAT DEVLETİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Konuşmasına mahkeme dosyasından alındığını iddia ettiği bir tutanak ile başlayan Tezcan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hızlı bir şekilde istihbarat devleti olma yolunda ne yazık ki ilerliyor. Tek adam rejimi bütün ahtapot gibi kolları ile devlet düzenini alt üst etmeye ve tek kişinin kontrolüne bağlamaya odaklanmış. Devletin uygulamaları ne yazık ki tamamen hukukun dışına çıkmış durumda."

"ÖZEL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ OLUŞTURULMUŞTUR"

"Bir belge göstereceğim, bir tutanak. Soruşturma sırasında cumhuriyet savcılıklarının devletin belirli kurumlarından FETÖ terör örgütü soruşturmaları nedeni ile bilgi talep etmesi üzerine hazırlanan bilgi tutanağı. Bu, mahkeme dosyasından alınmıştır. Tutanakta diyor ki; bir kişi ile savcılık soruşturma yapıyor, dava açılıyor. "Bu kişinin terör örgütü ile bağlantısı var mıdır yok mudur?" diye soru soruyor. Emniyet birimlerine soruyor. Emniyet birimlerinin hazırladığı cevap tutanağı, savcılığa emniyet hakkında soruşturma yapılan kişi ile ilgili çeşitli kaynaklardan soruşturma yapmış. Görüyoruz ki yargı organları soruşturma yaparken başka bir birimden daha, emniyet bilgi alıyor. Resmi belge. Bu araştırma yaptığı kaynaklarından birisi de 'Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu' imiş. Devletin böyle bir kurumu yoktur. Yasalarımızda düzenlenmiş böyle bir birim yok. Bu açık bir şekilde yasa dışı istihbarat toplama faaliyetidir. Böyle bir örgüt yok. Kanunen yok. Böyle bir şey varsa bu bir özel örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen fişleme yapan bu örgütler, hukuk karşısında suç örgütüdür. Başkanlık diye bir kurum yok Türkiye'de. Özel istihbarat örgütü oluşturulmuştur."

"HÜKÜMET BU MESELEYİ AÇIKLAMAK DURUMUNDADIR"

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Hükümet, bu meseleyi açıklamak durumundadır. Bu birim kimdir? Kimler devlet içinde Başkanlık adı altında bir 'Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi' diye bilgi topluyor, fişleme yapıyor. Bu bilgileri mahkemeler nasıl soruyor ve buna dayanarak dosya oluşturuyor?"

"BU YENİ BİR PARALEL DEVLET YARATMA SÜRECİDİR"

"Bu yeni bir paralel devlet yaratma sürecidir. Hukuken karşılığı olmayan tarifi olmayan Başkanlık rejimi hevesi içinde olanlar aslında yasal dayanağı olamayan fiilen başkanlık gizli örgütleri kurduğunun işaretidir. Hükümet derhal açığa çıkarmalı bunu. Bu yasa dışı fişlemeleri yapanların, örgütü kuranların adalet önüne çıkması gerekir."

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