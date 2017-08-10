Cumhuriyet gazetesi yazarı Nuray Mert'in yazılarına son verildi

Cumhuriyet gazetesinin Nuray Mert’in yazılarına son verdiği öğrenildi.

T24'e konuşan Nuray Mert, "Orhan Erinç, kararın Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu yönetici arkadaşlarımızın bilgisi dahilinde verildiğini söyledi. Beni Cumhuriyet'e davet eden Akın Atalay'dı. Cumhuriyet'in Kemalist çizgisini bildiğim için davet karşısında çok titiz davrandım ancak Akın Atalay, gazetenin dar vizyonunu genişletmek için böyle bir davette bulunduğunu söyledi. Devletin baskısıyla hapiste olan arkadaşlarım mahalle baskısıyla beni gönderdilerse buna kişisel olarak da çok üzülürüm" dedi.

Mert, 2015’in nisan ayından bu yana haftada iki gün Cumhuriyet’te köşe yazısı yazıyordu. Mert, son günlerde özellikle evrim teorisi ve müftülere nikah yetkisine ilişkin yazılarıyla tepki görmüştü.

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