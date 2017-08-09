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Eskişehir'de ayakkabılarının içinde stadyuma maytap sokmuşlar

Eskişehirspor maçında ayakkabılarının içinde stadyuma maytap sokan 5 taraftar hakkında işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:06:05 Güncelleme: 19:14:37 DHA

Eskişehirspor'un geçen 2 Ağustos'ta kendi sahasında Manisaspor ile oynadığı hazırlık maçında stadyuma meşale ve ayakkabılarının içersine gizledikleri maytapları sokan 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı.



DHA'nın haberine göre, Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor-Manisaspor karşılaşması sırasında bazı Eskişehirspor taraftarının meşale yaktığı belirtildi. Sezonun ilk maçı olması nedeniyle polis ekiplerinin bu kişilere müdahalede bulunmayıp ortamı sakinleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'DEN AÇIKLAMA

"Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüz personelince daha sonra yapılan araştırmalar ve incelenen görüntülerden; Kuzey kale arkası tribünü altında meşale yakan İ. Ş. , doğu tribününde meşale yakan C. E. Ş. ve Ş.K. isimli şahıslar oldukları olay mahallinde yapılan kimlik tespitinden anlaşılmıştır. Ayrıca doğu tribünü alt bölüm koridorunda S. B.'den 1 adet meşale, A. C. U.  isimli şahsın yapılan üst aramasında ise cebinde 2 adet, ayakkabılarının içinde de gizlenmiş 5 adet maytap ele geçirilmiştir. 6 bin 222 Sayılı Kanuna muhalefet eden 5 taraftar hakkında spordan sorumlu Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yasal işlem yapılmıştır."

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