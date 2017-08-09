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Şırnak'ta bombalı araç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta bomba yüklü bir araç ve 2 teörist etksisiz hale getirildi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:17:58 Güncelleme: 19:19:12 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak / Cudi Dağı Anılmış Dere bölgesinde, tüplerle takviyeli patlayıcı düzenek yerleştirilmiş bir aracın imha edildiğini, 2 teröristinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

İHA'nın haberine göre; TSK'dan yapılan açıklamada, "9 Ağustos 2017 tarihinde öğlen saatlerinde Şırnak / Cudi Dağı Anılmış Dere bölgesinde icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık Doğan Operasyonu" kapsamında bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı duyumu alınan tüplerle takviyeli patlayıcı düzenek yerleştirilmiş bir araç ATAK taarruz helikopter kolu tarafından ateş altına alınarak imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 

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