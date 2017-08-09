İstanbul ve 2 ayrı ilde DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1'i çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Hatay'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi A.B.'nin Hassa'da bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olduğu belirlendi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu'nun yürüttüğü DEAŞ soruşturmasında İstanbul, Ağrı ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1'i çocuk M.A., M.P., A.B., E.F., S.F., H.E., ve D.İ. gözaltına alındı. Zanlıların ev ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.



OKUL MÜDÜR YARDIMCISI DEAŞ ÜYESİ ÇIKTI



Hatay'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.B.'nin Hassa ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olduğu belirlendi. Müdür yardımcısı A.B.'nin İstanbul ve diğer illerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleri örgütsel faaliyette olduğu tespit edildi.



"YALNIZ KURT" YAKALANDI



Gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi S.F.'nin dijital materyallerinin incelenmesinin ardından, Suriye'de DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ile irtibatlı olduğu belirlendi. S.F.'nin Suriye çatışma bölgelerine giderek orada çatışma isteğinde bulunduğu iddia edildi. Ancak terör örgütü yöneticilerinin ise ‘Cihad'ı Suriye'ye gelerek değil, Türkiye'de eylem yaparak gerçekleştirmesi için "Yalnız Kurt" isimli örgüt kitabının dijitalini gönderildiği kaydedildi.



"Yalnız Kurt" isimli DEAŞ terör örgütünün yayınladığı kitapta, eylem talimatları bulunuyor.

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