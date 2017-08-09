CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Türkiye'nin hızlı bir şekilde bir istihbarat devleti olma yolunda ilerlediğini ileri süren Tezcan, "Bir belge göstereceğim, bu bir tutanak. Bu soruşturma sırasında cumhuriyet savcılıklarının devletin belirli kurumlarından FETÖ terör örgütü soruşturmaları nedeniyle bilgi talep etmesi üzerine emniyet birimlerince hazırlanan bilgi tutanağı. Bu mahkeme dosyasından alınmıştır. Bu tutanakta diyor ki; 'Bir kişi ile savcılık soruşturma yapıyor dava açılıyor. Bu kişinin terör örgüt ile bağlantısı var mıdır yok mudur?' diye soru soruyor. Emniyet birimlerinden soruyor."

"Emniyet birimlerinin hazırlayıp verdiği cevap tutanağı. O kişiyle ilgili bilginin kaynağı olarak gösterilen bir bilgi kaynağı var emniyet birimlerinde. 'Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi'nden gelen bilgiler diyor. Emniyet, hakkında soruşturma yapılan kişi ile ilgili çeşitli kaynaklardan soruşturmalar yapmış. O soruşturmalarda FETÖ terör örgütüyle irtibatı olup olmadığını araştırmış ve bu araştırma yaptığı kaynaklardan birisi de 'Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu' imiş. Devletin böyle bir kurumu yoktur. Veri havuzunda mahkemelerin ve savcılıkların soruşturma yapmak için bilgi sordukları Jandarma İstihbarat olabilir, Milli İstihbarat olabilir, diğer istihbarat olabilir, buralar resmi bilgi toplanacak kurumlardır."

"YENİ BİR PARALEL DEVLET KURULUYOR"

"Ama görüyoruz ki yargı organları soruşturma yaparken başka bir birimden daha emniyet bilgi alıyor. 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' diye bir birim, yasalarımızda düzenlenmiş böyle bir birim yok. Bu açık bir biçimde yasa dışı istihbarat toplama faaliyetidir. Böyle bir örgüt yok, böyle bir örgüt kanunen kurulmuş değil. Birileri böyle bir örgüt adına bilgi topluyorsa bilin ki bu bir özel örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen bir özel örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen ve özel bilgi toplayan, fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür. Başkanlık diye bir kurum yok Türkiye'de. Başkanlık özel güvenlik birimi diye bir birim oluşturulmuş, belli ki buradan çıkan sonuç bu."

Başta AK Parti Genel Başkanı olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, hükümet şu meseleyi açıklamak zorundadır; bu birim kimdir? Kimler devlet içinde başkanlık adı altında bir Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi diye bilgi topluyor, fişleme yapıyor. Bu bilgileri mahkemeler nasıl soruyor ve buna dayanarak dosya oluşturuyor? Emniyet birimleri nasıl mahkemelere bunu veri havuzu kabul ederek buradan gelen bilgileri veri havuzunda toplanan bilgiler diyerek mahkemelere bildiriyor? Bu bir yeni paralel devlet oluşturma sürecidir. Hükümet derhal bu işi açığa çıkarmak zorundadır" şeklinde konuştu.

EMNİYET'TEN TEZCAN'IN İDDİALARINA YANIT

"Bazı basın yayın organlarında “CHP’li Bülent Tezcan Belgesini Gösterdi: Yeni Bir Paralel Devlet Kuruluyor” başlığıyla verilen haberlerde, Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın bir mahkeme dosyasından aldığını öne sürdüğü tutanağı göstererek, “Başbakanlık Ulusal Güvenlik Kurumundan Emniyetin bilgi aldığını kaydettiği ve kanunen böyle bir örgütün olmadığına” ilişkin iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bakanlar Kurulu’nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8591 sayılı kararına istinaden 12.05.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Makamının Olur’larıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde “Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, KOM Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan bilgi havuzu adli makamların taleplerine cevap vermek üzere İl KOM birimlerimizin sorgulamasına açılmıştır.

"BİLGİ İSTEMESİ HALİNDE GEREKLİ BİLGİLER VERİLEBİLİRDİ"

Habere konu olan tutanaktaki 2’nci maddede yazılı “29.09.2016 tarihinden itibaren Dairemize gönderilerek Analiz Şube Müdürlüğümüzde toplanan FETÖ/PDY kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerimizce yürütülen soruşturmalarda adı geçenleri gösterir.” ibaresiyle verinin KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yer aldığı açıkça bellidir ve muhatabı İl Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından bilinmektedir.

Ayrıca, tutanaktaki “Başkanlık Ulusal Güvenlik” ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı “Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü”nün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​​​"