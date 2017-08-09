Konya'nın Karapınar ilçesinde cami bahçesinin kapısında oynarken sol eli kapının demir korkuluklarına saplanan 7 yaşındaki Mehmet Uslu, itfaiye ekiplerinin kestiği korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Gerçekleştirilen operasyon ile eline saplanan demir korkuluk çıkarılan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.







BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ



DHA'nın haberine göre olay, saat 17.15 sıralarında ilçe merkezindeki Turidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesi 72 yaşındaki Mehmet Uslu ile birlikte ikindi namazını kılmak için Turidiye Camisi’ne gelen 7 yaşındaki Mehmet Uslu, namazdan sonra cami bahçesinde oynayacağını söyleyerek dedesiyle eve geri dönmedi.







Caminin bahçesindeki kapısına tırmanarak oyun oynamaya başlayan Mehmet Uslu’nun sol eli bahçe kapısının demir korkuluklarına saplandı. Kapıda asılı kalan ve bağırarak yardım isteyen küçük çocuğun imdadına ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar koştu.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Küçük çocuğun sol elinin korkuluğa saplandığını gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kestiği demir korkulukla birlikte ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Uslu acil olarak ameliyata alındı. Eline saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkartılan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.



Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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