İHA'nın haberien göre göre, 22 yaşındaki M.U. ve 24 yaşındaki ağabeyi A.U. arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ağabey A.U., kardeşi M.U.'yu karnından bıçakladı. M.U. kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri M.U.'yu ambulansa bindirdiği sırada, ağabey A.U kardeşinin yanında hastaneye gitti. M.U. kaldırıldığı ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kardeşini bıçaklayan A.U., ambulansa kardeşle birlikte hastaneye geldikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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