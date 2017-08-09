Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca eş zamanlı ve üç aşamalı olarak 81 ilde yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması"nın 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Denetimlerin ilk aşaması bugün 10.00-12.00, ikinci aşaması 15.00-17.00 saatlerinde yapılırken, üçüncü aşama ise saat 20.00'de başlatılıp saat 22.00'de tamamlandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ve Jandarma Genel Komutanlığından Yarbay Mete Özcan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ettiği 2 bin 731 kontrol noktasındaki uygulamaya, 4 bin 273 ekipte görevli 8 bin 460 personel katıldı.

"AMAÇ SÜRÜCÜLERE CEZA YAZMAK DEĞİL, ONLARI BİLİNÇLENDİRMEK"

Koordinasyon Merkezinden, illerdeki denetim noktalarıyla bağlantı kuruldu.

Bağlantı kurulan denetim noktalarındaki yetkililerden uygulama hakkında bilgi alan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz, uygulamadaki amaçlarının sürücülere ceza yazmak değil, onları bilinçlendirmek, sürücü hatalarından kaynaklı kazalara karşı tedbir almak olduğunu belirtti.

Durdurulan araçların sürücüleriyle de görüşen Akdeniz, sürücüleri, emniyet kemerlerini takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları konularında uyardı.

Akdeniz ile görüşen sürücüler ise uygulamalardan memnun olduklarını ve denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini, polis ve jandarma ekiplerinin bu uygulamalarının kendilerine güven verdiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip edilen Türkiye Trafik Güvenliği Uygulamasına, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan, Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkan Yardımcısı Tamer Koç, Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz ve TrafikAraştırma Merkezi Müdürü Uğur Köse de katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü