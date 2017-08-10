Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde, ABD’nin İdlib’i vurması durumunda alınacak önlemler ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın insani yardımlar dışında ticari faaliyetlere, giriş-çıkışlara kapatılması kararlaştırıldı.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katıldığı Çankaya Köşkü’ndeki toplantıda; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın da yer aldı. 1.5 saatlik toplantının ana gündem maddesi, Suriye’deki gelişmeler ve özel olarak İdlib’deki son durumdu.

Astana sürecinde, çatışmasız bölgeler/kontrollü sahalar memorandumu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne bırakılan İdlib’de durum karışık. İdlib’in neredeyse tamamını El Nusra ve bağlı grupların ele geçirmesi üzerine, ABD’nin buraya müdahale ihtimali gündeme geldi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, geçen hafta, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib Eyaleti’nde yaşanan çatışmalardan Nusra Cephesi’nin ana gövdesini oluşturduğu çatı örgütü Heyet Tahrir el-Şam’ın zaferle çıkmasının ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike yaratacağını söyledi. Ratney’in “İdlib’de Nusra Cephesi’nin hâkimiyet kurması halinde, ABD’nin gerekli askeri önlemlere başvurmamaları konusunda uluslararası aktörleri ikna etmesi çok zorlaşır” sözleri, buraya askeri müdahalenin gerekçesi/bahanesi olarak değerlendiriliyor.

İşte dünkü zirvede, böyle bir müdahale olursa Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlama; burada insani bir trajedi yaşanmaması konusunda alınacak askeri, diplomatik ve sivil önlemler değerlendirildi. Toplantıda, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın insani yardımlar dışında ticari faaliyetlere, araç giriş-çıkışlarına 15 gün süreyle tedbir amaçlı kapatılması kararlaştırıldı. Bir yandan da alınan/alınabilecek ilave askeri önlemler konuşuldu; sınırdaki mevcut TSK birliklerinin hazırlık durumu gözden geçirildi. ABD’nin İdlib’i vurması durumunda Türkiye’nin sınır kapısını kapatması kaçınılmaz. Öte yandan Afrin’deki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Türkiye’nin Afrin’e operasyonu şu anda sıcak başlık olmasa da kontrollü şekilde gündemde tutuluyor. İdlib’de Suriye’nin belli yerlerinden toplanmış 100-150 bin kadar sivil bulunuyor. Burada AFAD’ın, Birleşik Araph Emirlikleri’nin, Katar’ın, Suudi Arabistan’ın desteklediği, yardım gönderdiği kamplar var.

ABD KOMANDOLARI ARSAL’DA

Bölgedeki sıcak gelişmeler arasında, ABD Deniz Kuvvetleri komandoları, Lübnan’ın kuzeydoğusunda, Bekaa Vadisi’nin Suriye sınırına yakın Arsal Köyü’ne konuşlandı. Bekaa’da, PKK’nın daha önce aktif olarak kullandığı bir kamp olduğu biliniyor. Şimdi bu bölgede ABD askerleri de bulunuyor. ABD’nin İdlib’e olası bir müdahalesine Rusya’nın nasıl karşılık vereceği, Türkiye’nin içinde olduğu Astana süreci ve çatışmasızlık bölgeleri memorandumunun bundan nasıl etkileneceği değerlendiriliyor.