Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ilçesindeli Şifa Mahallesi'nde D100 Karayolu köprülü kavşak çıkışında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen T 9238 TH yabancı plakalı otomobil ile aynı yöne giden 34 AD 649 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. Her iki araçta bulunan diğer üç kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi ile diğer üç yaralı ambulanslarla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sırasında, oluşturulan emniyet şeridini fark etmeyen sürücülerin kullandığı iki otomobil ise trafik polislerine çarpmamak için manevra yapınca refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Hasar oluşan araçların sürücüleri durmayıp olay yerinden uzaklaştı. Bu sürücülerin bulunması için çalışma başlatıldı.