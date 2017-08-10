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Tunceli'de çatışma! 1 terörist öldürüldü

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat timlerinin sabaha kadar yaptığı operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü

10 Ağustos 2017 Perşembe, 08:54:46 Güncelleme: 08:56:45 İHA

Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Mazgirt-Dallıbel Köyü kırsalında sabaha kadar yapılan operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Terörle mücadelemiz azım ve kararlılıkla devam etmektedir"denildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin üzerinden kalaşnikof ile birlikte mühimmat da ele geçirildiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.

 

  • tunceli
  • Jandarma Özel Harekât
  • Mazgirt-Dallıbel Köyü
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