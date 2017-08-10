Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Mazgirt-Dallıbel Köyü kırsalında sabaha kadar yapılan operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Terörle mücadelemiz azım ve kararlılıkla devam etmektedir"denildi.



Ölü olarak ele geçirilen teröristin üzerinden kalaşnikof ile birlikte mühimmat da ele geçirildiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.

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Jandarma Özel Harekât

Mazgirt-Dallıbel Köyü