Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde, 4 ay önce eşi Pınar Arslan Ç.’yi tabanca ile öldürdükten sonra kaçan zanlı Ümit Ç., polis ve jandarmanın aramalarına rağmen hâlâ yakalanamadı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre kızını öldürdükten sonra yatağın üzerine bir mermi bırakıp kaçan zanlının kendilerini de öldürmesinden korktuğunu söyleyen anne Hamide Arslan, “22 yaşındaki kızımı tabanca ile öldürdü, bizden aldı. Yatak üzerine bıraktığı mermi ile bizi de tehdit ediyor. Devlet bu katili, bizi de öldürdükten sonra mı bulacak?” dedi.

KORUMA KARARI

3 yıllık evli ve 1 çocuk annesi 22 yaşındaki Pınar Arslan Ç., eşi Ümit Ç. tarafından 12 Nisan’da Altınoluk Mahallesi’ndeki evinde başından tabanca ile vurularak öldürüldü. Eşini öldürdükten sonra 2 yaşındaki kızını da alan zanlı Ümit Ç., otomobiline binerek kayıplara karıştı. Jandarma ve polis, yaptığı araştırmada zanlıyı bulamadı. Ümit Ç.’nin cinayet sonrası yatağın üzerine mermi bırakmasını tehdit olarak algılayan genç kızın ailesi, savcılıktan koruma kararı aldırdı.