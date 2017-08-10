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Suikast timi
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'Suikast timi' davasında 4. duruşma başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın 4. duruşması bugün başlıyor. Karar aşamasına gelinen davada esas hakkındaki savunmalar alınacak

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:34:10 Güncelleme: 09:35:40 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı ve karar aşamasına gelinen davanın dördüncü duruşması bugün başlayacak.

Karar aşamasına gelinin davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yapacak.

 

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