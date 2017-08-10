Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı ve karar aşamasına gelinen davanın dördüncü duruşması bugün başlayacak.
Karar aşamasına gelinin davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yapacak.
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- 15 temmuz
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