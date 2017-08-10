Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 29 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından sürücü adayları merakla ehliyet sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başvuruları 22 Mayıs'ta alınan ve 29 Temmuz'da da sınavı gerçekleştirilen ehliyet için sürücü adayları bekleyişini sürdürüyor. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar, sorulan 50 sorudan 35'ine doğru yanıt verirse direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

Ehliyet sınav sonuçları, MEB tarafından yayınlanan 2017 yılı motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav takvimine göre 10 Ağustos 2017 günü (bugün) açıklanacak.

Sınav sonuçlarını bekleyen sürücü adayları, "ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" diye soruyor ancak MEB tarafından sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair kesin bir bilgi verilmedi. Tahminlere göre öğle saatlerinde ehliyet sınav sonuçları açıklanacak.

Katıldıkları sınavda en az 35 soruya doğru yanıt vererek en az 70 puan alan sürücü adayları, yazılı sınavı geçmiş olacak ve ehliyet almak için gerekli olan ikinci aşamada direksiyon sınavına katılabilecek.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınav sonuçları, resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. Kimlik Numarası girerek ehliyet sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden hesaplanır.

Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.

Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.

EHLİYET SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

ehliyet sınav sonuçları

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı