Binlerce sürücü adayının heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları bugün Mili Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Sınav sonuçlarını öğrenen sürücü adayları, hak kazandıkları takdirde direksiyon sınavına katılım sağlayacak. Peki direksiyon sınavı ne zaman? İşte 2017 direksiyon sınavı tarihi...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN? (2017)

29 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından sonuçlar için bekleyişe geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ehliyet sınav sonuçları bugün gün içerisinde açıklanacak. Sınavda sorulan 50 sorudan en az 35'ine doğru yanıt veren adaylar, ehliyet alma sürecinin ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak.

Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılı motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav takviminde yer almıyor. Ancak bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün sonra yapılıyor.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Aday sürücü koltuğuna oturmadan önce heyecanını yenmeli ve konstantre içinde olmalıdır.

Direksiyon sınavına giren aday, kontağı çalıştırmadan önce yapması gerekenler: Koltuk ayarlaması, aynaları ayarlaması, aday manuel vitesli bir arabada sınava girecekse vitesi boşa alması.

Arabayı çalıştırdıktan sonra adayın yapması gerekenler: Aday kolunu pencere tarafına uzatmamalı, her iki eliyle direksiyona hakim olmalı. Hız sınırlarına göre arabayı kullanmalı (ne çok yavaş, ne çok hızlı). Aday yanındaki hocasıyla ve arkadaki görevlilerle konuşmamalı, soru sorulduğunda gözlerini yoldan ayırmadan cevap vermeli.

Şerit değiştirmede hızlı hareket etmemeli; ilk önce geçeceği şerite doğru sinyal vermeli ve yan aynalardan o şeriti kontrol etmeli (Görevlilerin en çok dikkat ettiği durum), diğer şerite geçerken direksiyonu hemen çevirmemeli, yavaşça hareket etmeli.

Direksiyon sınavında aday arabanın içinde 30 dakika kalmışsa, sınavı geçmiş demektir. 30 dakikadan önce eğer aday arabadan indirildiyse, sınavı geçersiz olarak görülmektedir.

2017 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

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Direksiyon sınavı tarihi

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