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Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 25 yaralı

Ankara Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktığı kazada 25 kişi yaralandı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:20:02 Güncelleme: 10:30:52 AA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Ali Tutar’ın kullandığı kamyonet, Ankara-Eskişehir karayolunun Karaboğaz mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 25 kişi yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralıların İnler Mahallesi'ndeki çadır kentte konaklayan Suriyeli tarım işçileri olduğu ve çalışmak için Sazılar Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

 

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