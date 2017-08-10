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Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten gözaltına alındı

İnşaat devinin sahipleri gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti soruşturması kapsamında Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza ve Selahattin Keten ile bir çalışanlarının 2 gün önce gözaltına alındıkları ortaya çıktı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:43:07 Güncelleme: 11:00:05 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki yeni gelişmeler üzerine operasyon başlattı.

Keten İnşaat'ın sahipleri olan Rıza ve Selahattin Keten kardeşler ile bir çalışanları Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesini azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin 2 gün önce yapıldığı belirtildi.

  • Cemil Candaş
  • Keten İnşaat
  • rıza keten
  • selahattin keten
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YORUMLAR 4
  • Misafir 48 dakika önce
    şaşirmam nişantaşini rehin almislar herkosebasinda binalari var
  • Misafir 48 dakika önce
    Tüm mutahitler göz altına alınsın halkı soydular vergi vermiyorlar yüz lira gösterip bin lira kazanıyorlar
  • Misafir 49 dakika önce
    antep te eşşekle süt dağıtan adamlar trilyoner oldu,halen fetöcü arıyorlar .
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