İnşaat devinin sahipleri gözaltına alındı

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki yeni gelişmeler üzerine operasyon başlattı.
Keten İnşaat'ın sahipleri olan Rıza ve Selahattin Keten kardeşler ile bir çalışanları Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesini azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin 2 gün önce yapıldığı belirtildi.
- Cemil Candaş
- Keten İnşaat
- rıza keten
- selahattin keten
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YORUMLAR 4
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Misafir 48 dakika önceşaşirmam nişantaşini rehin almislar herkosebasinda binalari var00
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Misafir 48 dakika önceTüm mutahitler göz altına alınsın halkı soydular vergi vermiyorlar yüz lira gösterip bin lira kazanıyorlar00
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Misafir 49 dakika önceantep te eşşekle süt dağıtan adamlar trilyoner oldu,halen fetöcü arıyorlar .00