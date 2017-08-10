İnşaat devinin sahipleri gözaltına alındı

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki yeni gelişmeler üzerine operasyon başlattı.

Keten İnşaat'ın sahipleri olan Rıza ve Selahattin Keten kardeşler ile bir çalışanları Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesini azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin 2 gün önce yapıldığı belirtildi.

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