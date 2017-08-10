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Kazdağları'ndaki yangında kundaklama şüphesi

8 hektarlık alanın küle döndüğü yangını oturduğu köye 5 aydır alınmayan Turan İ.'nin çıkardığı öne sürüldü

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:03:11 Güncelleme: 11:13:44 İHA

Kazdağları'ndaki yangının ardından kundaklama şüphelisi olarak jandarma tarafından gözaltına alınan Turan İ. adliyeye sevk edildi. 8 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü yangının ardından zanlının oturduğu köye 5 aydır alınmadığı için kızıp ormanı ateşe verdiği iddiası herkesi şoke etti. Turan İ.'nin daha önce de köy ahalisine ait zeytinlik alanlara zarar verdiği gerekçesiyle 5 aydır köye alınmadığı iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Edremit İlçesi Şahin Deresi ve Avcılar Köyü arasında Milli Park Sınırları içinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınları ile ilgili kundaklama şüphesi üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Altınoluk Jandarma Karakolu ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından kundaklama şüphesi ile Turhan İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgusu tamamlanan Turhan İ. adliyeye sevk edildi.

KÖYE ALINMIYORDU

Şahsın psikolojik rahatsızlıklarının olduğu bir süre önce de Avcılar köyünde vatandaşlara ait zeytinliklere zarar verdiği ve bu yüzden köye alınmadığı öğrenildi. Bu olaya kızan Turhan İ'nin Kazdağları'nda kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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