Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Gözaltına alınan şüpheliler darp edildi" iddiaları ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İddiaların araştırılması için adli ve idari incelemelerin ivedilikle başlandığı belirtilen açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de müfettiş görevlendirildiği aktarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Hakkari ili Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesinde 05.08.2017 günü icra edilen operasyon esnasında açılan ateş sonucu 1 Polis Memurunun şehit olmasının ardından ateşin geldiği değerlendirilen bölgelerde bulunan şüpheli şahısların hukuka uygun olarak gözaltına alınması üzerine; bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada gözaltına alınan şüpheli şahısların darp edildikleri iddia edilerek gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar yoğun olarak işlenmiştir.

Nitekim Hürriyet Gazetesinin 10.08.2017 tarihli nüshasında Ahmet Hakan tarafından mezkûr olay ele alınarak; ‘İnsanlık onuru işkenceyi yenecek başlığıyla güvenlik kuvvetleri gece saatlerinde işte bu köye baskın yapmış, kapıları kırıp halkı yere yatırmış ve tekme, tokat, silah dipçiğiyle vurmuş. Dövülenler arasında yaşlı kadınlar ve çocuklarda varmış…’ gibi gerçeği yansıtmayan yorumlara yer verildiği müşahede edilmiştir.

İddialar gerçeği yansıtmadığı gibi, terör örgütünün daha önce 2017 yılı Şubat ayı ortalarında Mardin ili Nusaybin ilçesi Koruköy ve çevresinde gerçekleştirilen operasyonlar örneğinde başlattığı basın yoluyla olumsuz algı oluşturma çabasının bir tekrarı yaşanmaktadır. Belirtilen bölgede operasyonlar başladığında terör örgütü tarafından benzer bir karalama kampanyası başlatılarak, güvenlik kuvvetlerinin vatandaşlara işkence, baskı vb. uyguladığı yönünde asılsız haberler ortaya atılmıştır. Ancak operasyonlar neticesinde üst düzey 3 yöneticisinin de bulunduğu terör örgütünün çok sayıdaki mensubu etkisiz hale getirilip bölgedeki tüm silah ve patlayıcı depoları ele geçirilmiştir. Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın hilafına köyleri temel üslenme alanına çevirmeye çalışan terör örgütünün bölge üzerindeki baskısı ortadan kaldırılmıştır.

Benzer tablo Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi için tekrarlanmak istenmektedir. Mahalle sakinlerinin örgüt baskısından muzdarip oldukları bilinmektedir.

Terörle mücadele uzun soluklu bir süreçtir. Güvenlik kuvvetlerimiz terörist unsurların adaletin önüne çıkartılması için büyük bir kararlılık ve özveri ile cansiperane mücadele etmektedir. Güvenlik kuvvetlerimizce yürütülmekte olan terörle mücadele bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada evrensel hukuka ve insan haklarına uygun olarak aynı kararlılıkla yürütülmeye devam edecektir.

Bununla birlikte iddiaların araştırılması için adli ve idari incelemelere ivedilikle başlanmış bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğünden de müfettiş görevlendirilmiştir."

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