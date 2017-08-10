Üsküdar'da iki oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Arslan Güleryüz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde 2 oğlunu öldüren, 1 oğlunu da yaralayan baba Aslan Güleryüz, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Güleryüz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Aslan Güleryüz emniyetten çıkışta gözyaşı döküp 'Pişmanım' dedi.

"YAKINLARIMIN DOLDURUŞUNA GELDİM"

Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın " Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım" dediği öğrenildi. A.G., emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkışta basın mensuplarının "Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz" sorusuna ise gözyaşları içinde "Evet ama pişmanım" diye cevap verdi.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Üsküdar'da dün babaları Aslan Güleryüz tarafından öldürülen Ahmet (24) ve Onur Güleryüz (20) kardeşler son yolculuklarına uğurlandı. Olaydan yaralı olarak kurtulan 22 yaşındaki Orçun Güleryüz, cenaze töreni öncesi yaşadıklarını anlattı.





Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde babaları Aslan Güleryüz tarafından dün evlerinde öldürülen Ahmet ve Onur Güleryüz için bugün öğle vakti Çekmeköy Nişantepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından iki kardeş Nişantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaydan yaralı olarak kurtulan Orçun Güleryüz yaşadığı dehşeti anlattı. Orçun Güleryüz, "Gece bir şey yoktu. Sabah saatleriydi, uyuyorduk. Onur ağabeyimle, babam aynı odada kalıyordu. Biz de Ahmet ağabeyimle aynı odada uyuyorduk. İlk önce Ahmet ağabeyimi bıçaklamış, keserle kafasına vurmuş. Onu öldürürken ben hiçbir şey duymadım. Sonra bana yönelip uyurken başıma keserle vurdu. Tekme atıp iteleyip kaçtım. Onur ağabeyim geldi; 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Bu sefer ona vurdu ağabeyim yere yığıldı. Ahmet ağabeyimin yardımına koştum. Ama yorganı kaldırdığımda delik deşik olmuştu. İkisini öldürdükten sonra benim peşimden koştu, kaçtım. Komşulardan yardım istedim" dedi.Güleryüz, "Akşam hep birlikte sohbet etmiştik, iyiydi. Bir sıkıntı yoktu" şeklinde konuştu.