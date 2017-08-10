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SON DAKİKA! Adana'da yağ fabrikasında patlama

Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:52:52 Güncelleme: 12:28:29 DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yağ fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

İlçedeki üretim tesisinde saat 10.30 sıralarında ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından patlama meydana geldi. Olayda 3 çocuk babası ustabaşı 50 yaşındaki Emre Özel yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı işçi ve yaşamını yitiren Emre Özel'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Gazdan etkilenen işçilere de ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Polis ve itfaiyenin başlattığı soruşturma sürüyor.

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