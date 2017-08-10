Anafartalar Zaferi'nin 102'nci yıldönümü, Çanakkale'de törenle kutlanacak.

10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek, şehitler dualarla anılacak. İlk tören Conkbayırın'da saat 10.00'da, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekilecek. Anafartalar Zaferi'ni konu alan konuşmaların yapılacağı törende, 'Anafartalar Kahramanı' adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Anafartalar Zaferi Anı Defteri'nin imzalanması ile buradaki tören sona erecek.

Saat 12.00'de ise Kabatepe Mesire Alanı'nda, mehteran takımının gösterisi ile başlayacak kutlamalar ise şehitler için mevlit ve Kuran okunmasıyla devam edecek. Öğle namazı sonrasında davetlilere yemek ikramında bulunulacak.

Aynı günün akşamı ise Çanakkale, Barbaros Mahallesi'ndeki Anadolu Hamidiye Tabyasında '1915 Bir Hilal Uğruna' adlı müzikal tiyatro gösterisi sahnelenecek.

JANDARMA'DAN ANAFARTALAR ZAFERİ MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutladı. Jandarma tarafından paylaşılan mesajda, "Anafartalar Zaferi'nin 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 10, 2017

Jandarma Anafartalar Zaferi hakkında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Gelibolu ve Bursa Jandarma Taburları’nın kahramanca çarpışan üç bölüğü, iki tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurarak Anafartalar Grubu’nun kuzey yan emniyetini almıştır.⁠⁠⁠⁠

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