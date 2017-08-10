Bitlis merkezli Tatvan ve Hizan ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan terör örgütü PKK/ KCK operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Bitlis Valiliği, yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Bitlis merkezli Tatvan ve Hizan ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

" PKK / KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 10/08/2017 tarihinde itlis 9 şahsa yönelik Bitlis Merkez, Tatvan, Hizan ilçelerinde ve İstanbul ilinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonneticesinde,S.K., H.U., M.A.Y., P.Y., M.A., E.Ö., F.İ., 7 şahıs yakalanmış, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 119 adet Kalaşnikof fişeği, 50 adet Bixi fişeği, 19 av tüfeği fişeği ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."