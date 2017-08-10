Başkent'te gövdesinden kopan mobil vinç inşaat işçisinin üzerine düştü.

İHA'nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su deposu inşaatındaki mobil vinç, gövdesinden koparak demir kalıp bağlayan inşaat işçisi Ersin Kuru'nun üzerine düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, demirlerin arasında kalan yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı.