Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde tavuk yetiştiricisi İsmet Koç, 3 ay önce Endonezya'dan getirttiği siyah yumurta yumurtlayan 'Ayam Cemani' cinsi horoz ve tavuğu öldü. Koç, tavuğunun ölüm sebebini öğrenmek için veterinerde otopsi yaptırdı.

DHA'nın haberine göre, emekli olduktan sonra tavuk yetiştiriciliğine başlayan İsmet Koç, yaptığı araştırmaların ardından Endonezya'dan siyah yumurta yumurtlayan 'Ayam Cemani' cinsi tavuk ve horoz getirtti.



Koç'un, her birini 500 dolara satın aldığı horoz ve tavuğu 3 ay sonra öldü. Koç, siyah yumurta üretimi sağlayamadan ölen horoz ve tavuğunun iklim şartlarından mı yoksa hastalıktan mı öldüğünü öğrenmek için veterinere başvurdu. Veteriner Hakan Türkoğlu, ölüm nedenini öğrenmek için tavuğa otopsi yaptı.

FARKLI RENKTE YUMURTALAR

İsmet Koç, horoz ve tavuğunun ölmesiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Farklı renkte yumurta üretmek için çalışmalar yaptığını anlatan Koç, şöyle dedi:

"Daha önce yeşil ve mavi yumurta elde etmiştim. Siyah yumurta üretmek için de Endonezya'dan tavuk ve horoz getirttim Ama tavuk ve horoz öldü. Tavuğun neden öldüğünü, iklim şartları uygun mudur, değil midir araştırıyoruz."

Veteriner Hakan Türkoğlu da, 'Ayam Cemani' cinsi tavuğu kendisinin de ilk kez gördüğünü ve ölüm nedenini otopsi sonucu ile ortaya çıkaracaklarını söyledi.